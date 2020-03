Coronavirus: positivo un giornalista del TG3 Calabria

COSENZA – Un giornalista del Tg3 Calabria tra i nuovi contagiati dal coronavirus registrati nella giornata di ieri.

Dopo il responso del tampone i giornalisti e i tecnici della sede di Cosenza sono stati messi in quarantena. Scattata la bonifica della sede.

Il telegiornale della notte non è andato in onda. Saltati anche i radiogiornali e la trasmissione del mattino “Buongiorno Regione”.

Le edizioni del Tg in programma alle 14 e alle 19.30 verranno trasmesse all’esterno dell’edificio della Rai di Cosenza. Saranno condutte dai giornalisti e i tecnici che non hanno avuto contatti con il collega contagiato.

Le condizioni del giornalisti sono buone e presenta lievi sintomi come tosse e febbre.