Coronavirus: raggiungono la Calabria in treno senza validi motivi, denunciate 15 persone

PAOLA – Hanno raggiunto la Calabria in treno, ma senza avere un valido motivo. Così alcuni dei 15 passeggeri del Frecciabianca partito da Roma saranno denunciati per il mancato rispetto del decreto governativo attuato per l’emergenza Coronavirus.

Gli stessi sono già stati identificati dalle forze dell’ordine alla stazione di Paola e informati dell’ultima ordinanza del presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, che prevede “con decorrenza immediata e fino al 3 aprile 2020, il divieto di ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dal territorio regionale”. “Ai trasgressori – è scritto nell’ordinanza – alla luce della potenziale esposizione al contagio, si applica la misura immediata della quarantena obbligatoria per 14 giorni”. Molti degli stessi passeggeri non possedeva una valida autocertificazione.