Coronavirus: rinviate le Master Class e gli altri appuntamenti del Gomalan Brass Quintet a Delianuova

DELIANUOVA – L’Associazione Culturale ‘Nicola Spadaro’ di Delianuova (RC), d’intesa con il Gomalan Brass Quintet, comunica che, a causa dell’emergenza nazionale del ‘Coronavirus’, non sarà possibile tenere le Master Class e la Registrazione già programmate per i giorni 29 febbraio e 01, 02, 03 e 04 marzo.

In considerazione, però, della rilevanza musicale e culturale dei predetti impegni nonché della rinnovata disponibilità del Gomalan Brass Quintet, che ringraziamo, i predetti appuntamenti vengono riprogrammati per i giorni 27, 28, 29, 30 giugno e 01 luglio 2020.

Rimane, anche, confermato il concerto di presentazione del CD, che, però, sarà tenuto dallo stesso Gruppo nella prima decade di novembre al Teatro F. Cilea di Reggio Calabria.’