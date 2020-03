Coronavirus, scuole chiuse per sanificazione a Corigliano-Rossano

CORIGLIANO ROSSANO – Da domani a giovedì 5 marzo, a Corigliano Rossano, rimarrano chiuse le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado per interventi di disinfezione e sanificazione mirati alla prevenzione e al contenimento del rischio di contagio da Covid-19. E’ quanto prevede un’ordinanza emessa da Flavio Stasi sindaco della città, la terza per popolazione della Calabria.

“La misura adottata – è spiegato nel testo del provvedimento – è una tutela anticipata del bene primario della salute pubblica, vale a dire prima e a prescindere dalla circostanza che il rischio possa sfociare in un concreto pericolo.

Saranno interessati da disinfezione anche i mezzi adibiti al trasporto scolastico. Le scuole private dovranno provvedere autonomamente alle operazioni di disinfezione e sanificazione comunicando avvenuto intervento alla Protezione civile”.