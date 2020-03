Coronavirus, secondo caso positivo a Caulonia

REGGIO CALABRIA – Aumentano i casi di infezione al Coronavirus in provincia di Reggio Calabria.

Dopo il tampone positivo a Locri, a Caulonia, arriva il secondo caso ufficiale comunicato dal Sindaco, Caterina Belcastro. Il primo direttamente in Ospedale.

Il paziente, proveniente da Caulonia, è stato trasferito al Reparto Malattie Infettive di Reggio Calabria.

Con i vertici dell’ASP e con il Presidente Santelli – scrive il sindaco – si sta lavorando per potenziare l’Ospedale e prepararci ad affrontare l’emergenza.

Domani sopralluogo straordinario con il Direttore Sanitario Aziendale, dott. Antonio Bray.