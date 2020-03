Coronavirus, sequestrati i certificati medici dei 300 dipendenti dell’Asp di Crotone in malattia

CROTONE – Blitz della Guardia di Finanza di Crotone all’interno degli uffici della Direzione generale dell’Asp. Da quanto appreso i militari avrebbero sequestrato i certificati medici presentati da infermieri, medici, operatori socio-sanitari e personale amministrativo dell’Asp. Circa 300, aveva denunciato nei giorni scorsi il direttore generale facente funzioni, Francesco Masciari.

In seguito a quella denuncia il sostituto procuratore della Repubblica di Crotone, Alessandro Rho, ha emesso un ordine di sequestro che riguarda tutto il materiale inerente il personale in malattia in questo periodo presso l’Azienda sanitaria provinciale del capoluogo, che è stato eseguito dagli uomini del nucleo di Polizia economica finanziaria della Guardia di Finanza di Crotone. Gli accertamenti sono volti ad esaminare i singoli casi, per verificare se tutti i dipendenti che hanno presentato certificato medico fossero effettivamente ammalati o in quarantena.