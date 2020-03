Coronavirus, stanziati dal Comune di Polistena 11mila e 500 euro per il primo respiratore

POLISTENA – “Abbiamo appreso che tantissimi cittadini si sono mobilitati autonomamente per raccogliere fondi per l’ospedale di Polistena affinché lo stesso si trovi pronto ad affrontare l’emergenza sanitaria da COVID-19 che potrebbe scoppiare da un momento all’altro anche sui nostri territori dopo la dichiarazione di pandemia dell’OMS.

Ringraziamo i promotori, le organizzazioni che hanno già attivato le campagne di sensibilizzazione. Il momento richiede sostegno reciproco e la scrupolosa osservanza da parte dei cittadini delle indicazioni imposte dalle Autorità Sanitarie e Civili.

Le strutture ospedaliere calabresi potrebbero non farcela da sole.

Tutti noi abbiamo pertanto il dovere di attivarci per affrontare la fase, prevenire innanzitutto, ma pure essere pronti a dare una mano alle persone in difficoltà.

Ecco perché poco fa il Consiglio Comunale di Polistena ha deciso di avviare la campagna “SOSTENIAMOCI” votando all’unanimità di istituire un fondo denominato SOSTEGNO EMERGENZA CORONAVIRUS che servirà per acquistare le dotazioni necessarie in caso di diffusione pandemica su scala territoriale.

La prima a donare é stata la stessa Amministrazione Comunale che ha già destinato in partenza 11.500 euro, somma stimata per l’acquisto del primo ventilatore per la respirazione assistita.

Possono donare tutti, liberamente e indistintamente, ad uno specifico numero di conto corrente e con la specifica causale, sia privati cittadini che enti, organizzazioni, associazioni, fondazioni.

Con i fondi ricavati che verranno di volta in volta iscritti in bilancio e rendicontati attraverso capitoli di spesa dedicati, il Comune acquisterà materiale di consumo, farmaci, medicine, respiratori, lettighe, presidi antivirus, mascherine e accessori per devolverli successivamente ai reparti dell’ospedale di Polistena mettendo in condizione tutti gli operatori sanitari ad affrontare con serenità, professionalità e impegno il loro lavoro.

Al contempo da domani pubblicheremo un avviso rivolto a medici, infermieri, oss, volontari che vorranno affiancare le iniziative che sarà necessario intraprendere una volta attivato il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile.

Siamo tutti coinvolti in questa emergenza e per superarla occorre il contributo di tutti.

Nessuno di noi può chiamarsi fuori, ognuno con le proprie azioni quotidiane può essere determinante, anzi sarà indispensabile per far vincere una battaglia difficile e forse lunga.

Vi ringrazio anticipatamente per quello che farete.

Noi vi staremo vicino. Insieme ce la faremo”.

IL SINDACO DI POLISTENA

Michele Tripodi