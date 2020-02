Coronavirus, Vescovi calabresi: “Evitare segno di pace”

CATANZARO – “Lavarsi bene le mani, evitare il segno della pace durante le Messe, la comunione nelle due specie e le condoglianze al termine di funerali, trigesimi o anniversari”. Sono alcune delle precauzioni igienico-sanitarie contenute in una comunicazione inviata dai Vescovi calabresi a sacerdoti e fedeli della regione per contrastare l’epidemia coronavirus.

Le indicazioni della Conferenza episcopale Calabra comprendono lo svuotamento delle acquasantiere e la raccomandazione di evitare di bagnarsi gli occhi durante l’imposizione delle ceneri “seguendo scrupolosamente le istruzioni del Ministero e dei medici di famiglia”.

“Ai presbiteri – è detto nella nota della Cec – chiediamo di sostenere i fedeli con sapienza evangelica, trasmettendo loro fiducia, serenità, prudenza e buon senso. Presentiamo a Dio nostro Padre con la preghiera soprattutto gli ammalati, gli anziani, quanti operano nel settore sanitario e le famiglie eventualmente coinvolte con il contagio o in quarantena nelle ‘zone rosse'”.