Coronavrus, sindacati chiedono unità di crisi

CATANZARO – “L’emergenza sanitaria che sta coinvolgendo la Calabria deve vedere la Regione impegnata nel creare le condizioni per affrontare, con serenità e professionalità, il rischio che la nostra terra possa far registrare picchi più alti in riferimento all’emergenza coronavirus. Conosciamo, infatti, lo stato di difficoltà in cui si agita da troppo tempo il nostro servizio sanitario regionale e, in questo momento, ci preoccupa il fatto – rimarcato anche dal presidente della Giunta regionale Jole Santelli – che nelle nostre strutture sanitarie i posti di terapia intensiva siano quasi totalmente utilizzati per la copertura di casi sanitari che nulla hanno a che fare con il Covid-19. Riteniamo perciò indispensabile sollecitare il Governo ad un immediato sblocco delle assunzioni in un settore che, in Calabria, non può permettersi il protrarsi dei ritardi cronici o delle inefficienze storicizzate.

Per affrontare con pronta determinatezza l’evolversi della vicenda, siamo convinti sia necessario mettere in campo un’unità di crisi per guardare con attenzione anche alle possibili ricadute economiche, occupazionali e sociali che, nell’ipotesi sciagurata di un allargamento a dismisura del contagio da coronavirus nella nostra regione, appesantirebbero un quadro già compromesso dalla crisi in cui la Calabria si dibatte da diversi anni.

È opportuno che questa unità di crisi sia irrobustita dalle migliori professionalità presenti in questo territorio dalle parti sociali e da quelle produttive, al fine di mettere in campo tutte le azioni che permetteranno alla nostra regione di farsi trovare pronta nel caso di un’improvvisa esplosione dell’emergenza.

Nessuno di noi vuole creare allarmismo, ma siamo convinti che solo attraverso il confronto si possa mettere al riparo questa terra, la gente che vi abita e quella che vi lavora da un fenomeno che, ad oggi, appare contraddistinguersi per un’evoluzione rapida e imprevedibile”

Il Segr.Gen. CGIL Calabria Angelo Sposato

Il Segr.Gen. CISL Calabria Tonino Russo

Il Segr. Gen. UIL Calabria Santo Biondo

Il Presidente Casartigiani Calabria Eugenio Blasi

Il Presidente CIA Calabria Nicodemo Podella

Il Presidente CNA Calabria Francesco Rosa

Il Presidente Coldiretti Calabria Franco Aceto

Il Presidente Confagricoltura Calabria Alberto Statti

Il Presidente Confapi Calabria Francesco Napoli

Il Presidente Confartigianato Calabria Roberto Matragrano

Il Presidente Confcommercio Calabria Klaus Algieri

Il Presidente Confesercenti Calabria Vincenzo Farina

Il Presidente Unindustria Calabria Natale Mazzuca