Cosenza, il 28 dicembre la terza edizione del premio nazionale “Mandarino d’Oro”

COSENZA – Si terrà sabato 28 dicembre alle ore 18 nella storica Villa Rendano di Cosenza la terza edizione del premio nazionale “Mandarino d’Oro”, nato nel ricordo di Flora Greco e di tutti coloro che lottano per la vita.

L’evento è stato ideato dal fashion designer Claudio Greco, testimonial Unicef e Unesco, ambasciatore della moda italiana e da poco senatore accademico dell’internazionale Accademia Mauriziana; con il patrocinio della Fondazione “Attilio e Elena Giuliani” Onlus. Il premio vuole essere un simbolo di ringraziamento per personalità istituzionali, artistiche e culturali che quotidianamente sono simbolo delle eccellenze italiane.

La serata si aprirà nella sala convegni con la premiazione, per poi spostarsi nel museo multimediale dove si terrà una sfilata di splendidi capi della collezione del fashion designer Greco, le meravigliose pellicce di Prestige e i preziosi gioielli di Scintille Montesanto, indossati da bellissime modelle curate nel make-up ed hair styling dalla professionale arte di Scaramuzzo. In chiusura, ospiti e premiati si accomoderanno nel piano nobile della Villa, dove avranno la possibilità di ammirare la mostra dei presepi e brindare insieme per l’augurio di uno straordinario 2020.

Non resta che attendere il 28 dicembre per una serata all’insegna delle eccellenze italiane.