Cosenza, scomparsa Sergio Giuliani: il ricordo del Presidente Iacucci

Cosenza – “Con Sergio Giuliani se ne va una pietra miliare di Cosenza, un uomo di grande visione che ha amato la sua città fino all’ultimo momento nonostante vivesse a Roma ormai da molto tempo. Un mecenate lo hanno definito in molti, termine adeguato alla tenacia con cui decise di valorizzare la cultura e la storia nella sua città natia. Un filantropo di grande umanità la cui eredità rimane alla città e alla provincia come imperitura memoria della sua azione e del suo legame con la città dei Bruzi: la fondazione “Attilio ed Elena Giuliani” intitolata alla memoria dei suoi genitori è ormai un cardine della vita culturale di Cosenza. Così come averla voluta fortemente ubicare in uno degli immobili dismessi della città ha permesso di riportare alla luce la bellissima Villa Rendano dove visse il grande compositore e che oggi grazie alle numerose mostre, al museo multimediale e al laboratorio pulsa di vita e di cultura. Ogni sua azione ha sempre avuto come obiettivo lo sviluppo del territorio, nonostante le sofferenze fisiche ha continuato a lavorare e ad accogliere progetti e proposte per far crescere Villa Rendano, ospitando numerose mostre ed eventi importanti. Aveva anche dato il via a un percorso di valorizzazione dei borghi con le scuole e con una serie di progetti multimediali. A Sergio Giuliani saremo sempre grati per questo straordinario dono. A nome di tutta l’amministrazione provinciale rivogo le più sentite condoglianze alla sua famiglia”.

Franco Iacucci – Presidente Provincia di Cosenza