Cosenza: tenta rapina in banca, messo in fuga dai clienti

COSENZA – Un uomo a volto coperto e armato di taglierino è entrato intorno alle 11 nella filiale di corso Mazzini della Banca Popolare di Bari, a Cosenza, per tentare una rapina. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo avrebbe desistito fuggendo per la reazione di alcuni clienti presenti all’interno. Sul posto sono intervenuti gli investigatori della Squadra mobile di Cosenza che stanno già visionando i filmati delle telecamere di sicurezza dell’istituto di credito per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e individuare il malfattore.