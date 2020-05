Covid-19: violano norme anti-contagio, sanzionate 16 persone a Catanzaro

CATANZARO – Nella mattinata di giovedì personale delle volanti della Polizia ha notificato 16 verbali per violazioni della normativa in materia di contenimento del Covid-19, ad altrettanti soggetti residenti nel quartiere Aranceto di Catanzaro. lo comunica la Federazione Coisp-Mosap.

“Nei confronti di alcuni dei quali – si legge nella nota – si sta procedendo anche penalmente, visto che nei giorni scorsi, tale quartiere, in particolare la via Teano, era stata teatro di alcune manifestazioni di ostilità e di intolleranza verso le Forze dell’Ordine intervenute per eseguire controlli e per assicurare il rispetto delle normative atte al contenimento del rischio epidemiologico da covid 19. A tal proposito la Federazione Coisp-Mosap vuole ringraziamo pubblicamente il sig Questore , il sig.dirigente dell’u.p.g e s.p, e gli uomini e

le donne delle nostre gloriose volanti che con la giusta fermezza e la professionale opera

hanno fatto trionfare la legge sull’illegalità ,il bene contro il male, dando sempre prova di

essere un punto di riferimento per tutta la comunità.