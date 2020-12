Covid: prete positivo, chiusa cattedrale di Lungro

LUNGRO – È stata provvisoriamente chiusa al culto e sarà sottoposta a sanificazione la Cattedrale di Lungro, sede dell’Eparchia bizantina d’Italia che riunisce i fedeli greco-ortodossi di rito bizantino dell’Italia Meridionale.

A firmare il provvedimento è stato il sindaco della cittadina in provincia di Cosenza, Giuseppino Santoianni dopo avere ricevuto dall’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza una comunicazione relativa alla positività al Covid 19 di uno dei due sacerdoti che avevano celebrato il rito davanti ad alcuni fedeli. Inoltre nel momento dell’eucarestia molti fedeli hanno bevuto dallo stesso calice utilizzato dall’officiante, malgrado le disposizioni anti Covid vietino ogni promiscuità, come documentano le immagini del video circolato in rete. Nelle immagini si vedono i fedeli avvicinarsi al calice e utilizzarlo a loro volta.

Il sindaco, in attesa dell’esecuzione dei tamponi a cui dovranno sottoporsi i fedeli presenti alla funzione, ha per questo ritenuto opportuno disporre con una propria ordinanza la chiusura al pubblico della cattedrale San Nicola di Mira, principale chiesa della cittadina sede della Diocesi (Eparchia), fino alla conclusione delle operazioni di sanificazione.