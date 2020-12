Criminalità: controlli nel reggino, arresti e denunce

CATANZARO – Oltre 300 persone controllate, due arresti in esecuzione di ordine di carcerazione, fue denunce e sequestri di armi e munizioni: è questo il risultato di un’operazione di controllo del territorio effettuata dai carabinieri nel reggino. Complessivamente sono state 302 le persone e 250 i mezzi controllati, 35 le perquisizioni personali e locali eseguite, 7 le sanzioni elevate al Codice della Strada. A Taurianova, i carabinieri hanno arrestato un 48enne in ottemperanza all’ordine di esecuzione per espiazione di pena definitiva in regime di detenzione domiciliare per scontare una pena residua di 2 anni e 7 mesi di reclusione dopo una condanna per la coltivazione di 1000 piante di canapa indiana.

Denunciato, inoltre, in stato di libertà, un 20enne per detenzione illegale di munizionamento in quanto, in una perquisizione domiciliare, i militari lo hanno trovato in possesso di 18 munizioni di diverso calibro, senza legittimo titolo di detenzione.

A Polistena, i carabinieri hanno arrestato, in ottemperanza a provvedimento di esecuzione per pene concorrenti in regime di detenzione domiciliare, un 60enne che deve scontare una pena definitiva residua di 2 anni e 7 mesi, ricevuta dopo essere stato trovato con 2 kg di marijuana.

A San Giorgio Morgeto, i militari hanno denunciato un 51enne per detenzione illegale di armi e munizioni dopo che gli sono state trovate 183 munizioni per fucile da caccia cal. 12, in assenza di titolo ad averne il possesso, oltre che una carabina ad aria compressa apparentemente alterata per aumentarne la potenza offensiva.

Infine i carabinieri della Compagnia di Taurianova hanno notificato 8 avvisi orali e 4 fogli di via obbligatoria da vari Comuni.