Cropani: sorpreso con 50 grammi di marijuana in auto, arrestato 64enne

CROPANI – Nel corso di un servizio di controllo del territorio, i Carabinieri della Stazione di Cropani hanno tratto in arresto in flagranza di reato A.O., 64enne cropanese, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Fermato e sottoposto a controllo sulla S.S. 106 sul veicolo condotto, con fare concitato e visivamente nervoso, A.O. faceva nutrire forti sospetti nei militari operanti sulla possibilità che stesse celando qualcosa : la circostanza veniva confermata dall’esito della perquisizione personale e veicolare, al cui esito venivano rinvenuti 50 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana, contenuti in una busta di cellophane termosaldata, una bilancia di precisione, semi di canapa e un’agenda contenente la contabilità delle illecite cessioni effettuate. Il quadro indiziario emerso ha inevitabilmente fatto scattare le manette a carico del fermato, con convalida dell’arresto da parte del GIP del Tribunale di Catanzaro, che ne ha disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.