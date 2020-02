Crotone, Focus ‘Ndrangheta: l’attività svolta nella scorsa settimana dalla Polizia di Stato

CROTONE – Nel corso dell’ultima settimana, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio e del “Piano di Azione Nazionale e Transnazionale – Focus ‘ndrangheta” sono stati conseguiti i seguenti risultati:

 Persone in stato di arresto nr. 01;

 deferite all’Autorità Giudiziaria in stato di libertà nr. 01 persone;

 segnalate all’Autorità Amministrativa nr. 02 persone;

 controllate nr. 28 persone sottoposte a misure di sicurezza;

 identificate nr. 843 persone di cui nr. 10 stranieri;

 controllati nr. 322 veicoli (anche con sistema Mercurio);

 effettuati numerosi posti di controllo;

 elevate nr. 14 sanzioni per violazioni al Codice della Strada;

 effettuati nr. 07 fermi/sequestri amministrativi e/o penali;

 effettuate nr. 19 perquisizioni;

 effettuati nr. 05 controlli amministrativi e, contestualmente, elevata nr. 01 sanzione.

Nel pomeriggio del 3 febbraio u.s., personale della Squadra Volante ha segnalato amministrativamente alla locale Prefettura, P. A., crotonese, classe 1993, in quanto assuntore di sostanze stupefacenti. Nella circostanza, il predetto veniva trovato in possesso di grammi 1,06 di sostanza stupefacente del tipo marijuana, opportunamente sequestrata.

Nella nottata del 4 febbraio u.s., personale della Squadra Volante ha deferito in stato di libertà P. P., crotonese, classe 1964, perché resosi responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nello specifico, durante un controllo, il predetto veniva trovato in possesso di tre involucri di plastica contenenti un totale di grammi 8,49 di sostanza stupefacente del tipo marijuana e, successivamente, durante un controllo presso l’abitazione del soggetto, venivano rinvenuti altri due involucri contenenti un totale di grammi 6,71 di marijuana, nonché tre bilancini di precisione e numerose bustine di plastica vuote. Tutta la sostanza stupefacente, nonché i bilancini di precisione venivano posti sotto sequestro dal personale operante. A.G. informata.

Nel pomeriggio del 4 febbraio u.s., personale della Squadra Volante rinveniva, nel centro storico, occultate nel telaio di una porta cantina, nr. 3 cartucce di cui due calibro 9 ed una calibro 7.65, opportunamente sequestrate a carico di ignoti.

Nella mattinata del 5 febbraio u.s., personale della Squadra Volante ha segnalato amministrativamente al sig. Prefetto, ai sensi dell’art. 75 D.P.R. 309/90, D. L. crotonese classe 1997, ivi residente, in quanto assuntore di sostanze stupefacenti. Nella circostanza, il predetto veniva trovato in possesso di gr. 1,2 di sostanza stupefacente del tipo “marijuana”, opportunamente sequestrata.

Nella giornata di giovedì 6 febbraio u.s., personale di questa Squadra Mobile, ha rintracciato e tratto in arresto M. Y. Cittadino marocchino classe 1980, per il reato previsto dall’art.13 comma 13 del D. Lgs. 286/1998 e successive modifiche (reingresso non autorizzato nel territorio dello Stato di cittadino extracomunitario già espulso). Ultimate le formalità di rito, l’arrestato è stato associato presso la locale Casa Circondariale.

Nelle prime ore dell’8 febbraio 2020, personale della Divisione P.A.S.I., unitamente a personale dell’UPGSP, ha effettuato controlli amministrativi in questo centro cittadino, all’esito dei quali ha conseguito i seguenti risultati:

– presso un’attività di somministrazione di alimenti e bevande il cui titolare era presente sul posto. In avvio di attività ha proceduto alla verifica circa il regolare possesso delle autorizzazioni amministrative, riscontrando:

occupazione del suolo pubblico senza la prescritta autorizzazione, ex art. 20 codice della strada, pertanto è stato invitato presso gli uffici della Questura al fine di elevare la relativa contestazione di violazione. Il titolare inoltre verrà segnalato alla locale Procura della Repubblica per i reati di cui agli artt. 650 e 659 C.P., inosservanza provvedimento di autorità e disturbo del riposo e della quiete pubblica, poiché non osservava l’ordinanza sindacale, inerente l’orario della diffusione musicale. Contestualmente verrà fatta segnalazione all’I.T.L. in merito all’installazione di impianto di videosorveglianza, interna ed esterna ed infine verrà inoltrata segnalazione ASP-SIAN per la mancata attuazione del piano di autocontrollo (H.A.C.C.P.) ex Reg. CE nr. 852/04.

– presso un’attività di somministrazione di alimenti e bevande denominata, il cui titolare era presente sul posto. In avvio di attività ha proceduto alla verifica circa il regolare possesso delle autorizzazioni amministrative, al termine invitavano il titolare ad esibire presso gli Uffici della Questura per la relativa tassa inerente un calcio balilla ivi presente.