Crotone, Focus ‘Ndrangheta: l’attività svolta nella scorsa settimana dalla Polizia di Stato

CROTONE – Nel corso di questa settimana, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio e del “Piano di Azione Nazionale e Transnazionale – Focus ‘ndrangheta” sono stati conseguiti i seguenti risultati:

 arrestata nr. 01 persona;

 deferite all’Autorità Giudiziaria in stato di libertà nr. 07 persone;

 segnalate all’Autorità Amministrativa nr. 01 persona;

 controllate nr. 18 persone sottoposte a misure di sicurezza;

 identificate nr. 1.212 persone di cui nr. 16 stranieri;

 controllati nr. 607 veicoli (anche con sistema Mercurio);

 effettuati numerosi posti di controllo;

 elevate nr. 15 sanzioni per violazioni al Codice della Strada;

 effettuati nr. 03 fermi/sequestri amministrativi e/o penali;

 effettuate nr. 17 perquisizioni;

 effettuati nr. 04 accompagnamenti presso questi Uffici per identificazione

 effettuati nr. 03 controlli amministrativi e, contestualmente, effettuato nr. 01 sequestro amministrativo ed elevate nr. 04 sanzioni amministrative.

Nella serata del 10 febbraio 2020, all’esito delle attività di indagine trasfuse in una corposa informativa di reato all’A.G. competente, originate dalla segnalazione di un cittadino somalo attualmente ospite presso il C.A.R.A. di S. Anna di Isola di Capo Rizzuto (KR), personale di quest’Ufficio ha dato esecuzione al provvedimento di fermo di indiziato di delitto emesso in pari data dalla Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia – presso il Tribunale di Catanzaro, nei confronti di A. W. G. M., nato in Libia, classe 1982, indagato perché ritenuto responsabile dei reati di associazione per delinquere dedita al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e tortura in concorso. Ultimate le formalità di rito, l’arrestato è stato associato presso la locale casa circondariale.

Nella giornata del 12 febbraio 2020, personale della Squadra Volanti ha deferito all’A.G., un cittadino afgano del 1987, per il reato di Violenza Privata.

Medesimo personale, sempre nella giornata di mercoledì 12 febbraio, ha segnalato al Sig. Prefetto un crotonese classe 94, in quanto assuntore di sostanza stupefacente. All’esito di un controllo lo stesso è stato trovato in possesso di gr. 0,45 di sostanza stupefacente tipo eroina.

Nella giornata di giovedì 13 febbraio u.s., a conclusione degli accertamenti inerenti il controllo amministrativo effettuato in data 08 febbraio 2020, presso un’attività di somministrazione di alimenti e bevande di questo capoluogo, sono state elevate ulteriori nr. 03 sanzioni amministrative, in quanto:

1) in qualità di titolare non installava il locale di apparecchi per la rilevazione del tasso alcolemico, per una sanzione in misura ridotta pari ad € 400,00;

2) in qualità di titolare non esponeva tabelle ministeriali con sintomi dell’alcol, per una sanzione in misura ridotta pari ad € 400,00;

3) poiché emetteva musica mediante impianto in filo diffusione oltre l’orario massimo previsto, per una sanzione in misura ridotta pari ad € 516,43.

Nella giornata di venerdì 14 febbraio 2020, personale dell’U.P.G.S.P. ha eseguito una misura cautelare del “divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa” nei confronti di P. A. giovane crotonese classe 1990. I reati contestati sono maltrattamenti in famiglia e lesioni personali ai danni della compagna, per episodi che duravano ormai da agosto scorso. In particolare, l’indagato ha in più occasioni aggredito la sua compagna con calci e pugni, non esitando ad usare violenza anche durante la gravidanza.

Sempre ella giornata di ieri, personale della Divisione P.A.S.I., a seguito di un controllo amministrativo effettuato nel novembre scorso, presso un’attività di vicinato per la stiratura di capi di abbigliamento, ha proceduto ad elevare nr. 1 sanzione amministrativa ex art. 64 comma 1 del D.Lgs n. 59/2010, in quanto emergeva che il titolare: “esercitava l’attività di vicinato per la stiratura di capi di abbigliamento, senza la prescritta segnalazione certificata di inizio attività – S.C.I.A.”, per un importo in misura ridotta pari ad € 5.164,00.

In nottata, personale della Squadra Volanti ha deferito in stato di libertà, L. A crotonese classe 1990, ivi residente, per il reato di cui all’art. 186 comma 7 (rifiuto di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico).

Medesimo personale, sempre in nottata, ha deferito in stato di libertà, I. F. crotonese classe 1983, ivi residente, per il reato di “violenza e minacce a Pubblico Ufficiale”, “guida sotto l’effetto di alcool”.