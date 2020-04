Crotone, Focus ‘Ndrangheta: l’attività svolta nella scorsa settimana dalla Polizia di Stato

CROTONE – Nel corso della scorsa settimana, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio e del “Piano di Azione Nazionale e Transnazionale – Focus ‘ndrangheta” sono stati conseguiti i seguenti risultati:

 arrestata nr. 02 persona;

 deferite all’Autorità Giudiziaria in stato di libertà nr. 05 persone;

 segnalata all’Autorità Amministrativa nr. 01 persona;

 identificate nr. 553 persone;

 controllati nr. 326 veicoli (anche con sistema Mercurio);

 effettuati numerosi posti di controllo;

 elevate nr. 11 sanzioni per violazioni al Codice della Strada;

 effettuati nr. 05 fermi/sequestri amministrativi e/o penali;

 effettuate nr. 20 perquisizioni;

 effettuati nr. 02 accompagnamenti presso questi Uffici per identificazione;

 effettuati nr. 264 controlli amministrativi ed elevate nr. 02 sanzioni.

Nel corso della settimana, in relazione alle norme anti COVID-19, nell’ambito di appositi servizi di controllo straordinario, personale della Questura di Crotone unitamente a personale del Reparto Prevenzione Crimine di Cosenza, ha sanzionato nr. 53 persone, ai sensi del D.L. n. 19 del 25 marzo 2020, in quanto in circostanze diverse, questi venivano sorpresi lungo le vie cittadine senza giustificato motivo.

Nella giornata di lunedì 6 aprile u.s. personale della Divisione PA.S.I. – Squadra Amministrativa, ha eseguito controlli amministrativi presso alcuni esercizi commerciali di questo capoluogo riscontrando presso un’attività, delle violazioni ed elevando nr. 01 sanzione amministrativa con pagamento ridotto pari a € 280,00, e presso un’altra attività di vicinato per la vendita di prodotti per la casa, elevando nr. 03 sanzioni amministrative: € 1.032,00 per la mancata esposizione del cartello indicante l’orario di lavoro; € 121,00 per il mancato pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico; € 1.032,00 per la vendita di mascherine allo stato sfuso non rispettando le norme vigenti.

Nella giornata dell’8 aprile u.s., durante l’attività di controllo per il contenimento anti COVID-19, personale della Divisione PASI Squadra Amministrativa, procedeva a controllare, in piazza Montessori nr. 2, delle persone appiedate. Durante il controllo uno dei due si dava a precipitosa fuga sottraendosi al controllo mentre l’altra si dava a precipitosa fuga. Successivamente rintracciata presso la sua abitazione veniva identificato il R. V. crotonese classe 1989, e dopo aver acquisito la dovuta autocertificazione ai sensi del D.L. 19/2020 e considerato il comportamento non coerente con quanto dichiarato, gli operatori procedevano ad elevare sanzione amministrativa di Euro 400,00 prevista ai sensi dell’art. 4 comma 1 del D.l. 19/2020, all’intimazione dell’invito a rimanere presso la propria abitazione e sottoporsi alla quarantena, a deferire lo stesso alla A.G. per resistenza a P.U. di cui all’art. 337 del c.p. oltre alla segnalazione all’A.S.P. competente per sottoporre il predetto alla quarantena di cui all’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria nr.12 del 20.03.2020 punto n. 10.

Nella medesima giornata, personale della Squadra Volante, in luoghi e momenti diversi, deferiva alla competente Autorità Giudiziaria, V. F., crotonese classe 1991, e O. M., nato in Nigeria classe 1993, senza fissa dimora, ritenuti responsabili del reato di resistenza a Pubblico Ufficiale.

Nella giornata del 9 aprile u.s., personale della Squadra Volante ha tratto in arresto B. G., crotonese classe 1988, perché resosi responsabile dei reati di danneggiamento aggravato e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Nella giornata del 9 aprile u.s., personale della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, nell’ambito di controlli relativi all’osservanza delle disposizioni previste dal D.L. n. 19 del 25 marzo 2020, in relazione alle norme anti COVID, ha elevato, al titolare di una impresa edile, intenta alla ristrutturazione di un appartamento, la sanzione amministrativa dell’importo a pagamento ridotto di euro 280,00 entro giorni 30; Inoltre è stata comminata la chiusura provvisoria dell’attività per giorni 05 (cinque) ai sensi dell’art. 4 c.4 del D.L.NR. 19/2020. Infine gli è stato contestato, poiché non era in grado di fornire relativo contratto di assunzione di uno dei due operai trovati intenti a lavorare nel cantiere edile, quindi lavoratore a nero e pertanto sarà fatta segnalazione al competente Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Nella medesima giornata durante i controlli di alcune attività di servizi effettuati in questa piazza Berlinguer si avvicinava, senza alcun motivo, un cittadino extracomunitario, che veniva più volte invitato ad allontanarsi. Il predetto oltre a non rispettare l’indicazione data, creava assembramento sul luogo del controllo e quindi si procedeva alla sua identificazione mediante l’accompagnamento presso gli uffici della Questura. Il predetto, identificato per D. E., cittadino della Guinea classe 1998 senza fissa dimora, da accertamenti in banca dati risultava essere oggetto di un Rintraccio per Notifica della Revoca delle Misure di Accoglienza, pertanto veniva stato emesso biglietto d’invito a presentarsi presso l’Ufficio Immigrazione, inoltre gli veniva elevata la sanzione amministrativa secondo quanto previsto all’art.4 comma 1 del D.L. nr.19/2020 dell’importo a pagamento ridotto previsto per euro 280,00 entro giorni 30. Infine, in relazione al punto 10 dell’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria nr. 12 del 20/03/2020, il soggetto verrà segnalato al Dipartimento di Prevenzione dell’ASP di Crotone al fine di essere sottoposto alla quarantena obbligatoria.

Nella giornata del 10 aprile u.s., durante l’attività di controllo per il contenimento anti COVID-19, personale della Squadra Amministrativa procedeva a controllare un esercizio di noleggio di auto. Al termine del controllo veniva elevata sanzione amministrativa di € 400,00, prevista ai sensi dell’art. 4 comma 1 del D.l. 19/2020, ed alla contestuale sospensione dell’attività per gg 5 (cinque).

Nel pomeriggio di ieri, 11 aprile u.s., personale della Squadra Volante traeva in arresto, per il reato di detenzione di sostanza stupefacente, R. F., crotonese classe 1986, in quanto trovato in possesso di due involucri contenente sostanza stupefacente, del tipo marijuana, per un peso complessivo di 97,57 gr., opportunamente sequestrata.

Nella medesima serata, personale della Squadra Volante rinveniva, in via Venticinque Aprile, un involucro contenente sostanza stupefacente, del tipo cocaina, per un peso di 0.80 gr. opportunamente sequestrata a carico di ignoti.