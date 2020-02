Crotone, Focus ‘Ndrangheta: l’attività svolta nell’ultima settimana dalla Polizia di Stato

CROTONE – Nel corso di questa settimana, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio e del “Piano di Azione Nazionale e Transnazionale – Focus ‘ndrangheta” sono stati conseguiti i seguenti risultati:

 arrestata nr. 01 persona;

 deferite all’Autorità Giudiziaria in stato di libertà nr. 09 persone;

 controllate nr. 26 persone sottoposte a misure di sicurezza;

 identificate nr. 1480 persone di cui nr. 26 stranieri;

 controllati nr. 942 veicoli (anche con sistema Mercurio);

 effettuati numerosi posti di controllo;

 elevate nr. 15 sanzioni per violazioni al Codice della Strada;

 effettuati nr. 03 fermi/sequestri amministrativi e/o penali;

 effettuate nr. 26 perquisizioni;

 effettuati nr. 04 accompagnamenti presso questi Uffici per identificazione

 effettuati nr. 37 controlli amministrativi e, contestualmente, effettuato nr. 01 sequestro amministrativo ed elevate nr. 04 sanzioni amministrative.

Nella serata di domenica 16 febbraio u.s., personale della Squadra Volante ha deferito in stato di libertà M. N. nato in Svizzera classe 1974, residente a Crotone, con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, perché resosi responsabile del reato di “possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli”. Nella circostanza, a seguito di perquisizione, veniva rinvenuta, nella tasca del giubbotto, una pinza multiuso della quale non riusciva a giustificare la reale destinazione, opportunamente sequestrata.

Nella mattinata di martedì 18 febbraio u.s., personale della Squadra Volante ha deferito in stato di libertà Z. J. cittadino nigeriano classe 1998, domiciliato presso il C.D.A./C.A.R.A. “Sant’Anna” di Isola di Capo Rizzuto, per il reato di “resistenza a Pubblico Ufficiale” e “rifiuto di declinare le generalità sull’identità personale”.

Nel pomeriggio di ieri, personale della Divisione Anticrimine ha proceduto all’esecuzione del provvedimento di revoca di decreto di sospensione di ordine di esecuzione per la carcerazione ex. Art. 656 c.8 c.p.p. e ripristino dell’ordine medesimo emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Trapani Ufficio Esecuzioni Penali, a carico di S. L., nato a Crotone nel 1972. Lo stesso è stato associato presso la Casa Circondariale di Crotone a disposizione dell’A.G. competente.