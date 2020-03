Crotone, Focus ‘Ndrangheta: l’attività svolta nell’ultima settimana dalla Polizia di Stato

CROTONE – Nel corso di questa settimana, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio e del “Piano di Azione Nazionale e Transnazionale – Focus ‘ndrangheta” sono stati conseguiti i seguenti risultati:

 deferite all’Autorità Giudiziaria in stato di libertà nr. 12 persone;

 segnalate all’Autorità Amministrativa nr. 03 persone;

 controllate nr. 08 persone sottoposte a misure di sicurezza;

 identificate nr. 287 persone;

 controllati nr. 120 veicoli (anche con sistema Mercurio);

 effettuati numerosi posti di controllo;

 elevate nr. 07 sanzioni per violazioni al Codice della Strada;

 effettuati nr. 03 fermi/sequestri amministrativi e/o penali;

 effettuate nr. 04 perquisizioni;

 effettuati nr. 124 controlli amministrativi.

Nella giornata del 9 marzo 2020, personale della Squadra Volanti ha deferito all’A.G. T. F., nato in Romania nel 1982, per il reato di resistenza a P.U.

Nella serata di martedì 10 marzo u.s., personale del Reparto Prevenzione Crimine di Cosenza ha segnalato al Sig. Prefetto, ai sensi dell’art. 75 D.P.R. 309/90, C. F. crotonese classe 1981, poiché trovato in possesso di gr. 0,39 di sostanza stupefacente del tipo “cocaina”, debitamente sequestrata.

Nella mattinata di mercoledì 11 marzo u.s., personale della Divisione P.A.S.I. ha proceduto a deferire alla competente A.G., ex art. 650 c.p., per la riscontrata violazione alle prescrizioni imposte dal D.P.C.M. del 08.03.2020, successivamente integrato dal D.P.C.M. del 09.03.2020 art. 1 comma 1 e art. 4 comma 1, P. F., nato a Cariati (CS) nel 1979 e S. F., nato a Cirò Marina (KR) classe ‘50.

Quanto sopra poiché i predetti, giungevano presso questi Uffici, partendo dal Comune di Cirò Marina (KR), adducendo quale motivazione, con apposita autocertificazione, il solo fine di presentare istanza amministrativa, contravvenendo di fatto alle predette norme, relative al contenimento della diffusione del virus “Covid-19”. Istanza che, non rivestendo comunque il carattere di necessità ed urgenza, poteva tranquillamente essere trasmessa con le previste modalità informatiche (via pec).

Negli ultimi tre giorni, a seguito delle misure contenute nel DPCM dell’11 marzo, nell’ambito di appositi servizi di controllo straordinario, personale della Squadra Volante e del Reparto Prevenzione Crimine di Cosenza, ha deferito in stato di libertà, nr. 9 persone, ai sensi dell’art. 650 c.p., per “inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità”, in quanto in circostanze diverse, questi venivano sorpresi lungo le vie cittadine senza giustificato motivo.

Tra questi, due persone sono state segnalate amministrativamente al sig. Prefetto in quanto assuntori di sostanze stupefacenti poiché trovate in possesso di sostanza stupefacente del tipo marijuana, opportunamente sequestrata.