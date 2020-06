Crotone, Focus ‘Ndrangheta: l’attività svolta nell’ultima settimana dalla Polizia di Stato

CROTONE – Nel corso di questa settimana, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio e del “Piano di Azione Nazionale e Transnazionale – Focus ‘ndrangheta” sono stati conseguiti i seguenti risultati:

 segnalate all’Autorità amministrativa nr. 01 persona;

 controllati numerosi soggetti sottoposti a misure di sicurezza;

 identificate nr. 462 persone;

 effettuati numerosi posti di controllo;

 controllati nr. 221 veicoli (anche con sistema Mercurio);

 elevate nr. 11 sanzioni per violazioni al Codice della Strada;

 effettuati nr. 03 fermi/sequestri amministrativi e/o penali;

 effettuate nr. 10 perquisizioni;

 effettuati nr. 02 accompagnamenti presso questi Uffici per identificazione;

 effettuati nr. 124 controlli amministrativi e, contestualmente, elevate nr. 03 sanzioni amministrative.

Nella mattinata di lunedì 1 giugno u.s., personale della Divisione P.A.S.I. – Squadra Amministrativa a seguito degli ulteriori accertamenti inerenti un controllo amministrativo effettuato confronti di una palestra, ha elevato sanzione amministrativa, ex art. 4 comma 1 del D.L. n. 19/2020, poiché accertava che l’attività in argomento non rispettava integralmente le prescrizioni imposte, tese al contenimento del virus “COVID-19”, previste dal D.P.C.M. 17 maggio 2020 e dall’ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 43 del 16 maggio 2020, per un importo in misura ridotta pari ad € 400,00.

Nella mattinata di mercoledì 3 giugno u.s., personale della Divisione P.A.S.I. – Squadra Amministrativa ha effettuato controlli presso un circolo privato/sala giochi, ed al termine dello stesso si procedeva alla contestazione dell’art. 4 c. 1 del DL 19/2020 (p.m.r. € 400,00), per aver esercitato l’attività di sala giochi nonostante il divieto imposto dall’ordinanza della Regione Calabria nr. 43 del 16/05/2020 e del D.P.C.M. del 17/05/2020, normative atte al contenimento del rischio epidemiologico del virus COVID-19; veniva inoltre applicata la sanzione accessoria della sospensione dell’attività per 5 giorni e segnalazione al Prefetto per l’irrogazione dell’ulteriore sanzione della sospensione dell’attività dal 5 a 30 giorni;

Nella stessa giornata, personale della Squadra Volante ha segnalato amministrativamente al Sig. Prefetto, in quanto assuntore di sostanza stupefacenti, un cittadino crotonese. Il predetto a seguito di un controllo veniva trovato in possesso di gr. 0,65 di sostanza stupefacente del tipo “marijuana”, opportunatamente sequestrata.