Crotone, Focus ‘Ndrangheta: l’attività svolta nell’ultima settimana dalla Polizia di Stato

CROTONE – Nel corso dell’ultima settimana, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio e del “Piano di Azione Nazionale e Transnazionale – Focus ‘ndrangheta” sono stati conseguiti i seguenti risultati:

 tratte in arresto nr. 02 persone;

 deferite all’Autorità Giudiziaria in stato di libertà nr. 05 persone;

 segnalate all’Autorità Amministrativa, in quanto assuntori di sostanze stupefacenti, nr. 01 persone;

 controllati nr. 15 soggetti sottoposti a misure di sicurezza;

 identificate nr. 817 persone;

 controllati nr. 339 veicoli (anche con sistema Mercurio);

 effettuati numerosi posti di controllo;

 elevate nr. 10 sanzioni per violazioni al Codice della Strada;

 effettuati nr. 06 fermi/sequestri amministrativi e/o penali;

 effettuate nr. 28 perquisizioni;

 effettuati nr. 11accompagnamenti presso questi Uffici per identificazione;

Nel pomeriggio dell’8 agosto u.s., personale dipendente, collaborato da equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Calabria di Cosenza e della Capitaneria di Porto, ha proceduto al sequestro di una moto d’acqua perché sprovvista della copertura assicurativa. Il conducente G. S., classe 2002, veniva, inoltre, sanzionato ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. N. 171/2005, poiché trovato privo della patente nautica, in quanto mai conseguita.

Nella serata del 10 agosto u.s., personale della Squadra Volante ha deferito in stato di libertà P. F., classe 1985, perché resosi responsabile dei reati di percosse e inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità.

Nella giornata dell’11 agosto u.s., personale della Squadra Volante ha deferito in stato di libertà il cittadino guineano T. M., classe 1994, perché resosi responsabile del reato di Resistenza a Pubblico Ufficiale.

Nella giornata del 12 agosto 2020 personale della Squadra Volante ha deferito all’A.G. F. A., nato a Crotone nel 1946, per il reato di lesioni gravi a causa di sinistro stradale.

Nella medesima serata personale della Squadra Volante ha deferito all’A.G. B. F., crotonese del 1992, per i reati di minacce aggravate e produzione di sostanze stupefacenti.

Nella giornata del 12 agosto u.s., medesimo personale ha segnalato al Sig. Prefetto L.F.P. crotonese del 79, in quanto assuntore di sostanza stupefacente. Lo stesso all’esito di un controllo è stato trovato in possesso di grammi 0.46 di sostanza stupefacente tipo marijuana.

Nel tardo pomeriggio del 13.08.2020, personale della Squadra Mobile all’esito di mirati servizi per la prevenzione e repressione dei reati in materia di sostanze stupefacenti, ha tratto in arresto in flagranza di reato, per l’ipotesi di reato di cui all’art. 73 D.P.R. 309/90, S. G., nato a Crotone nel 1971, poiché a seguito di perquisizione personale e domiciliare veniva trovato in possesso di n. 4 involucri trasparenti contenente sostanza stupefacente del tipo marijuana per un peso totale di gr. 447,33 e n. 5 involucri termosaldati contenente sostanza stupefacente del tipo cocaina per un peso lordo totale di gr. 59,69.

Nell’ambito degli stessi servizi il personale ha altresì ha tratto in arresto in flagranza di reato per l’ipotesi di reato di cui all’art. 73 D.P.R. 309/90, M. R., crotonese classe 98, poiché, a seguito di perquisizione personale e domiciliare veniva trovato possesso di n. 1 involucro termosaldato contenente sostanza stupefacente del tipo marijuana per un peso totale di gr. 112,32, nonché di un bilancino di precisione e sostanza da taglio.

Nel pomeriggio del 12.08.2020, personale della Squadra Mobile, all’esito di mirati servizi per la prevenzione e repressione dei reati in materia di sostanze stupefacenti, ha deferito in stato di libertà, alla competente A.G., per l’ipotesi di reato di cui all’art. 73 D.P.R. 309/90, L S. crotonese del 1997, poiché a seguito di perquisizione personale veniva trovato in possesso di un involucro di cellophane termosaldato contenente cocaina del peso lordo di gr. 6,53.

Nel pomeriggio del 13 agosto 2020, in Piazza A. De Gasperi, personale della Squadra Volanti ha rinvenuto e sequestrato a carico di ignoti grammi 1 di sostanza stupefacente tipo marijuana.

Nella serata del 13 agosto 2020, personale della Squadra Volante ha tratto in arresto R. F., nato a Cosenza nel .1986 per i reati di danneggiamento, resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale.