Crotone, Focus ‘Ndrangheta: l’attività svolta nell’ultima settimana dalla Polizia di Stato

CROTONE – Nel corso di questa settimana, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio e del “Piano di Azione Nazionale e Transnazionale – Focus ‘ndrangheta” sono stati conseguiti i seguenti risultati:

 arrestate o in stato di fermo di P.G. nr. 03 persone;

 deferite all’Autorità Giudiziaria in stato di libertà nr. 08 persone;

 segnalate all’Autorità Amministrativa, in quanto assuntori di sostanze stupefacenti, nr. 05 persone;

 controllati nr. 13 soggetti sottoposti a misure di sicurezza;

 identificate nr. 789 persone;

 controllati nr. 375 veicoli (anche con sistema Mercurio);

 effettuati numerosi posti di controllo;

 elevate nr. 17 sanzioni per violazioni al Codice della Strada;

 elevate nr. 03 sanzioni amministrative in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 (ex D.L. n. 19 del 25.03.2020);

 effettuati nr. 15 fermi/sequestri amministrativi e/o penali;

 effettuate nr. 38 perquisizioni;

 effettuati nr. 06 accompagnamenti presso questi Uffici per identificazione;

 effettuati nr. 2 controlli amministrativi e, contestualmente, elevate nr. 01 sanzione amministrativa ed effettuato nr. 01 sequestro amministrativo.

Nella serata di sabato 24 ottobre u.s., personale della Squadra Volanti ha segnalato al Sig. Prefetto, ai sensi dell’art. 75 D.P.R. 309/90, in quanto assuntore di sostanze stupefacenti, C. A. crotonese classe 2000, poiché trovato in possesso di gr. 0,58 di sostanza stupefacente del tipo “marijuana”, debitamente sequestrata.

In tarda serata, medesimo personale, ha rinvenuto e posto sotto sequestro a carico di ignoti, un involucro contenente gr. 0,78 di sostanza stupefacente del tipo “marijuana”, debitamente sequestrata.

Nella notte tra il 24 ed il 25 ottobre u.s., personale della Squadra Volanti ha deferito per il reato di “porto di armi od oggetti atti ad offendere” V. L. crotonese classe 2000, poiché a seguito di un controllo, il predetto veniva trovato in possesso di un coltello a serramanico con punta acuminata avente lunghezza complessiva di cm 17 con lama di cm 10, debitamente sequestrato.

Inoltre, al suindicato veniva contesta la sanzione amministrativa prevista ai sensi dell’art. 4 comma 1 del D.L. 19/2020 (p.m.r. € 400,00).

Nella giornata di domenica 25 ottobre u.s., personale della Squadra Volante ha deferito, ai sensi dell’art. 73 comma 5 L. 309/90, F. M., crotonese, classe 1970, poiché a seguito di perquisizione domiciliare veniva trovato in possesso di nr. 2 involucri contenenti rispettivamente gr. 0,56 e gr. 0,53 di sostanza stupefacente del tipo “cocaina”, opportunamente sequestrata.

Nel pomeriggio di lunedì 26 ottobre u.s., personale della Squadra Volante ha tratto in arresto C. R., crotonese classe 1997, residente a Cotronei (KR), in quanto resosi responsabile del reato di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”. Il predetto veniva, infatti, colto in flagranza durante la cessione di sostanza stupefacente in cambio del corrispettivo di € 20,00. Nella circostanza gli operanti procedevano al sequestro della somma di denaro e di gr. 21,57 di “marijuana”.

Nel pomeriggio dello stesso giorno, personale della Squadra Volante ha deferito in stato di libertà C. R. crotonese classe 1959, perché resosi responsabile del reato di “minacce gravi”. Il predetto, resosi responsabile di una lite, veniva trovato in possesso di un bastone, utilizzato per le minacce, della lunghezza di cm 83, debitamente sequestrato.

Nel corso degli ultimi giorni, sono stati intensificati i controlli ad esercizi ed attività commerciali presenti in tutto il territorio provinciale, ed, in particolare, ad alcune attività autorizzate alla vendita di bevande alcoliche nel rispetto della normativa prevista dalla Legge 125/2001, art. 14 bis commi 1 e 2, che prevede la sospensione della vendita di bevande alcoliche dalle ore 24.00 alle ore 07.00 mediante distributori automatici.

Nel corso delle predette operazioni sono state verificate sette attività di commercio al dettaglio di prodotti di generi alimentari distribuiti mediante apparecchi automatici e provvisti di bevande alcoliche, gestite da alcune società.

La citata attività di accertamento, svolta nel comune di Crotone, portava a constatare che nella notte del 23 ottobre 2020, un avventore, benché vietato a quell’ora, riusciva ad acquistare quattro bevande alcoliche da un distributore automatico di bevande, sito in una nota piazza del lungomare cittadino, che confermava di fatto la distribuzione di alcolici in violazione dei vincoli di orario imposti dalla Legge 125/2001.

Contattato il gestore dell’attività e fatto giungere sul posto, il personale della Squadra Amministrativa procedeva al sequestro amministrativo, finalizzato alla confisca, dell’apparecchio incriminato e del suo contenuto, ossia nr. 101 bottiglie di birra (con gradazione alcolica da 4,3% Vol. a 7,7% Vol.) e nr. 17 bottiglie di altre bevande alcoliche (con gradazione da 9% Vol. a 11,5% Vol.).

Veniva erogata quindi, a carico della società, la prescritta sanzione amministrativa, che prevede il pagamento in misura ridotta pari ad € 10.000,00, per aver erogato, mediante distributori automatici, bevande alcoliche nella fascia oraria che va dalle 24.00 alle 7.00.

Altresì, all’esito di uno di tali controlli, in località Ventarola del Comune di Isola Capo Rizzuto, veniva allertato personale della Squadra Mobile che, unitamente a personale del Nucleo Regionale Artificieri Catanzaro, traeva in arresto in flagranza di reato GALLELLI Andrea, nato a Catanzaro il 20.06.1968, residente ad Isola di Capo Rizzuto (KR), per le ipotesi di reato di cui all’art. 73 D.P.R. 309/90 (Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope), agli artt. 1-2 L. 895/67 (detenzione abusiva di armi) e all’art. 678 bis C.P. (detenzione abusiva di precursori di esplosivi), poiché a seguito di perquisizione domiciliare veniva trovato in possesso di un involucro in cellophane trasparente contenente sostanza stupefacente del tipo “marijuana”, avente un peso complessivo di 365,70 grammi, n. 1 caricatore per arma da fuoco da n. 25 cartucce vuoto e vario materiale per la produzione e confezionamento di materiale esplodente.

In particolare, oltre a numerosissime scatole e barattoli contenenti polveri esplosive e spezzoni di miccia, venivano rinvenute e sequestrate 24 bombe carta, 68 ordigni esplosivi tipo “caramella”, più di 1000 apparecchi per innesco, circa 150 accenditori elettrici e 2 ricevitori per l’accensione da remoto, nonché sostanze chimiche utilizzate nella preparazione degli esplosivi. Ultimate le formalità di rito l’arrestato è stato associato presso la locale casa circondariale.

Nella notte tra il 26 ed il 27 ottobre u.s., personale della Squadra Volante ha segnalato amministrativamente al sig. Prefetto, B. D. crotonese classe 1988, residente a Isola di Capo Rizzuto (KR), in quanto assuntore di sostanze stupefacenti. Il predetto veniva trovato in possesso di gr. 0,75 di sostanza stupefacente del tipo “cocaina”, debitamente sequestrata.

Nella giornata di mercoledì 28 ottobre u.s., personale della Squadra Volante all’esito di un controllo ha segnalato al Sig. Prefetto, ai sensi dell’art. 75 D.P.R. 309/90, A. M., nato a Ovada (AL) classe 1989, poiché assuntore di sostanze stupefacenti. Nella fattispecie, l’uomo veniva trovato in possesso di gr. 1,52 di sostanza stupefacente del tipo “marijuana”, opportunamente sequestrata.

Medesimo personale, ha deferito per il reato di “porto di armi od oggetti atti ad offendere” A. F., nato a Cariati (CS) classe 1994, poiché trovato in possesso di nr. 2 coltelli a serramanico, contenuti all’interno di un borsello indossato dallo stesso, dei quali rivendicava la proprietà senza però una valida giustificazione al possesso degli stessi.

Nella stessa serata, personale della Squadra Volante ha segnalato amministrativamente al Sig. Prefetto, ai sensi dell’art. 75 D.P.R. 309/90, B. F. crotonese classe 1981, ivi residente, in quanto assuntore di sostanze stupefacenti. Il predetto veniva trovato in possesso di gr. 0,83 di sostanza stupefacente del tipo “cocaina”, opportunamente sequestrata.

Nella mattinata di giovedì 29 ottobre u.s., personale dell’U.P.G.S.P. ha deferito all’A.G. M. A., crotonese del 21.01.1991, per inosservanza degli obblighi della misura della Sorveglianza Speciale. Nello specifico, il suddetto, veniva sorpreso mentre si accompagnava ad un’altra persona pregiudicata.

Nella serata di ieri, personale della Squadra Volanti ha deferito all’A.G. C. L., nata nel 2003, per il reato di oltraggio a Pubblico Ufficiale. La stessa veniva anche segnalata al Sig. Prefetto in quanto assuntore di sostanza stupefacente poiché all’esito di un controllo veniva trovata in possesso di gr. 0,7 grammi di sostanza stupefacente del tipo “hashish” e gr. 0,3 di sostanza stupefacente del tipo “marijuana” nonché un tritaerba intriso di marijuana, il tutto debitamente posto sotto sequestro.

Nella mattinata di venerdì 30 ottobre u.s., personale della Divisione P.A.C. ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dall’ A.G. di Crotone, a carico di D. S. crotonese classe 1982, resosi responsabile di “maltrattamenti in famiglia” ai danni della propria compagna. Nella stessa serata il predetto, ultimati gli adempimenti di rito, è stato associato presso la locale Casa Circondariale.

Nella stessa serata, personale della Squadra Volante ha deferito in stato di libertà B. L. M. nato a Rivoli (TO) classe 1983, residente a Crotone, perché resosi responsabile del reato di “ricettazione”. Il predetto, infatti, veniva trovato in possesso di una bicicletta con numero di telaio volutamente abraso, manomissioni e danneggiamenti in più parti, risultata oggetto di furto nel mese di agosto 2020.

In nottata, medesimo personale ha deferito in stato di libertà A. C. crotonese classe 1997, residente a Cutro (KR), perché resosi responsabile del reato di “porto di armi od oggetti atti ad offendere”. Nella circostanza, il predetto veniva trovato in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di cm 20, con lama di cm 9, opportunamente sequestrato.