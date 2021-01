Crotone, Focus ‘Ndrangheta: l’attività svolta nell’ultima settimana dalla Polizia di Stato

CROTONE – Nel corso di questa settimana, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio e del “Piano di Azione Nazionale e Transnazionale – Focus ‘ndrangheta” sono stati conseguiti i seguenti risultati:

 nr. 03 persone arrestate o in stato di fermo di P.G.;

 nr. 09 persone deferite all’Autorità Giudiziaria in stato di libertà;

 nr. 03 persone segnalate all’Autorità Amministrativa, in quanto assuntori di sostanze stupefacenti;

 controllati numerosi soggetti sottoposti a misure di sicurezza;

 identificate nr. 563 persone;

 controllati nr. 211 veicoli (anche con sistema Mercurio);

 effettuati numerosi posti di controllo;

 elevate nr. 14 sanzioni per violazioni al Codice della Strada;

 effettuati nr.15 fermi/sequestri amministrativi e/o penali;

 elevate nr. 07 contestazioni amministrative in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (ex D.L. n. 19 del 25.03.2020);

 effettuate nr. 16 perquisizioni;

 nr. 02 persone accompagnate in Ufficio per identificazione;

 effettuati nr. 13 controlli amministrativi e, contestualmente, elevate nr. 04 sanzioni amministrative e/o penali.

Nella mattinata di sabato 26 dicembre u.s., personale della Squadra Volante ha segnalato amministrativamente al sig. Prefetto, D. L. D., classe 1982, in quanto assuntore di sostanze stupefacenti. Nella circostanza il predetto veniva trovato in possesso di gr. 2,04 di “marijuana”, opportunamente sequestrata.

Nella giornata di lunedì 28 dicembre u.s., personale della Squadra Volante ha segnalato al Sig. Prefetto, ai sensi dell’art. 75 D.P.R. 309/90, V. A., crotonese classe 1977, in quanto assuntore di sostanza stupefacente. All’esito di un controllo, lo stesso veniva trovato in possesso di gr. 0,65 di sostanza stupefacente del tipo “cocaina”, debitamente sequestrata.

Nel tardo pomeriggio di martedì 29 dicembre 2020, a seguito di attività info-investigativa, personale della Squadra Mobile coadiuvato da personale del Reparto Prevenzione Crimine “Calabria Settentrionale” di Cosenza, ha tratto in arresto A. S., nato a Crotone classe 1982, residente a Isola di Capo Rizzuto (KR), per il reato di “porto e detenzione in luogo pubblico di arma clandestina e munizionamento da guerra e ricettazione”.

Nello specifico, a seguito di perquisizione personale, veniva rinvenuto un proiettile riportante sul fondello la dicitura “1980”, verosimilmente cal. 7,62×39 di nazionalità russa. All’esito della successiva perquisizione effettuata all’interno dell’autovettura in uso al prefato, veniva rinvenuta nel vano porta fusibili posto sotto il volante, una pistola marca “Beretta Mod. 950” cal. 6.35 con matricola abrasa, munita di caricatore rifornito da n. 7 proiettili di analogo calibro riportante sul fondello la dicitura “GFL”.

Alla luce di quanto sopra, A. S. veniva tratto in arresto e dopo le formalità di rito veniva associato presso la locale Casa Circondariale, a disposizione dell’A.G. competente.

Nella stessa giornata, personale della Squadra Volante ha rinvenuto e sequestrato in questo centro cittadino due involucri contenenti rispettivamente gr. 0,61 e gr. 0,67 di sostanza stupefacente del tipo “cocaina”.

Nella notte tra martedì 29 e mercoledì 30 dicembre u.s., personale della Squadra Volante ha tratto in arresto per il reato di “furto aggravato” P. S. crotonese classe 1993. Nello specifico, l’uomo è stato sorpreso mentre usciva da un circolo bocciofili, con in mano una cassettina contenente € 174,66.

Medesimo personale, nel pomeriggio del 30 dicembre 2020, ha segnalato al Sig. Prefetto D. C., classe 1985, in quanto assuntore di sostanze stupefacenti. Nello specifico, l’uomo è stato trovato in possesso di gr. 0,94 di sostanza stupefacente del tipo “cocaina”.

Nella giornata del 30 dicembre 2020, personale della Squadra Volante ha denunciato all’Autorità Giudiziaria C.D., classe 2002, per essersi reso responsabile del reato di “Resistenza a Pubblico Ufficiale”. L’uomo, alla guida di una moto sulla SS. 106, in un primo momento non si è arrestato innanzi ai segnali luminosi ed acustici degli operatori di Polizia, successivamente ha dato inizio ad una precipitosa fuga, accelerando e ponendo in essere manovre di guida pericolose al fine di evitare di fermarsi. Al termine dell’inseguimento, l’uomo è stato denunciato.

Nella stessa giornata, personale della Divisione Anticrimine ha dato corso all’Ordine di Esecuzione per la Carcerazione, emesso in data 28.12.2020, dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone a carico di B. M. O., nato a Frosinone, classe 1991.

L’uomo è stato rintracciato presso una comunità terapeutica di Caccuri (KR) dove era sottoposto dal 22.06.2020, agli arresti domiciliari e, ultimati gli adempimenti di rito, su disposizione del P.M. di turno presso il Tribunale di Crotone, veniva tradotto presso la locale Casa Circondariale.

Personale della Divisione P.A.S.I. – Squadra Amministrativa, unitamente ad altro personale del Reparto Prevenzione Crimine di Cosenza, a seguito di controlli effettuati in Crotone ha deferito in stato di libertà nr. 3 persone e sottoposto a sequestro penale circa 120 kg di materiali esplodenti tutti facenti parte di n. 5 separati sequestri, di cui tre a carico di soggetti resosi responsabili di vari illeciti connessi alla vendita o alla detenzione dei predetti materiali e due a carico di ignoti.

Nella giornata del 31 dicembre 2020 personale della Divisione P.A.S.I. – Squadra Amministrativa – ha effettuato controlli amministrativi ex art. 13 L. 689/81 nei confronti di attività di commercio su area pubblica in sede fissa per la vendita di prodotti di genere non alimentare – articoli pirotecnici, sanzionandone nr. 4 per non averle sospese nonostante non rientrassero tra quelle consentite ed indicate nell’allegato nr. 23 del DPCM del 3 dicembre 2020 applicando, inoltre, la sanzione accessoria della sospensione dell’attività per giorni 5

Inoltre, durante il controllo di un’attività di commercio su area pubblica in forma itinerante (bancarella) per la vendita di prodotti di genere non alimentare – articoli pirotecnici, ubicata nel centro cittadino, si constatava la messa in vendita di:

– Nr. 9 confezioni, da 10 pz cadauna, di artifici pirotecnici del tipo “candela romana”, denominate “candela romana 20 colpi”, cat. F2 avente un peso NEC complessivo di 0,540 kg;

– Nr. 2 confezioni, da 10 pz cadauna, di artifici pirotecnici del tipo “candela romana”, denominate “UB0303B candela romana”, cat. F2 avente un peso NEC complessivo di 0,1068 kg.

Quanto rinvenuto veniva sottoposto a sequestro penale ex art. 354 cpp a carico della titolare, resasi responsabile del reato di cui all’art. 678 CP, per aver messo in vendita artifici pirotecnici non rientranti tra quelli di libera vendita in esercizi non minuti di apposita licenza di PS.