Crotone, la Polizia di Stato ha dato esecuzione a due ordini di carcerazione

CROTONE – Anche in questi giorni, in cui il personale della Questura di Crotone è costantemente impegnato nelle intense attività di controllo per l’osservanza delle misure finalizzate al contenimento delle disposizioni del Covid – 19, continuano le ordinarie attività.

Nel pomeriggio del 25 marzo u.s., personale dipendente ha dato esecuzione all’Ordine di Carcerazione emesso dalla locale Procura della Repubblica nei confronti di P. G. crotonese classe 1984 e S. L. crotonese classe1982, in quanto ritenuti responsabili dei reati di rapina e lesioni gravi in concorso e dovendo espiare la pena di anni 4 e mesi 8 di reclusione per fatti verificatisi in questo Capoluogo il 15 febbraio 2017, allorquando personale della locale Squadra Mobile era intervenuto per la segnalazione di una rapina consumata presso un esercizio commerciale.

A seguito delle indagini svolte emergeva la responsabilità penale di S.L. e di P.G., quali autori della rapina e delle lesioni causate alla persona offesa. Al termine delle incombenze di rito i due soggetti sono stati associati presso la Casa Circondariale di questo capoluogo.

Nella serata del 24 marzo u.s., personale dipendente, all’esito di mirati servizi per la prevenzione e repressione dei reati in materia di sostanze stupefacenti, ha deferito in stato di libertà, alla competente Autorità Giudiziaria, A.A., crotonese classe 1989, indagato per l ‘ipotesi di reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Nello specifico, verso le ore 19,30 del 24.03.2020, personale in servizio presso la Squadra Mobile procedeva alla perquisizione locale presso l’abitazione del summenzionato al seguito della quale venivano rinvenuti, occultati all’interno di uno scatolo in una valigia posta nel soggiorno, due involucri di cellophane trasparente contenente sostanza stupefacente del tipo marijuana per un peso netto complessivo di 22,04 grammi, nonché un bilancino di precisione, intriso della medesima sostanza stupefacente.