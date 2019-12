Crotone penultima per qualità della vita

CATANZARO – Perde tre posizioni rispetto al 2018 e sprofonda al penultimo posto la provincia di Crotone nella classifica annuale del Sole 24 Ore sulla Qualità della vita e il benessere della popolazione in Italia.

La provincia jonica si conferma maglia nera nell’annuale classifica, quella del trentesimo anniversario, stilata dal quotidiano economico attraverso novanta indicatori per sei macro categorie tematiche : ricchezza e consumi, affari e lavoro, demografia e società, ambiente e servizi, giustizia e sicurezza, tempo libero.

Se Crotone, che precede solo Caltanissetta da diversi anni precipitata in coda alla classifica, piange il resto delle province calabresi non ridono anche se il trend è in rialzo: Catanzaro che avanza solo di tre posizioni è quella più in alto all’85/mo posto. Al 91/mo c’è Reggio che guadagna 13 posizioni e poi Cosenza 96/ma che avanza di un solo gradino. Vibo Valentia che riesce a rosicchiare quattro posizioni è collocata al 103/mo posto.