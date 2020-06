Crotone, rinvenuto ordigno nel quartiere Acquabona

CROTONE – I carabinieri di Crotone hanno rinvenuto una bomba nel quartiere Acquabona, nei pressi del vecchio plesso della scuola magistrale “Gravina”, attualmente in stato di abbandono.

Il materiale esplosivo si trovava sulle scale di un’abitazione di Acquabona, nelle immediate adiacenze del quartiere rom. Si tratta di un ordigno di grosse dimensioni che – ipotizzano gli investigatori dell’Arma – ignoti avrebbero lasciato nella zona in quanto poco frequentata. Sul posto, oltre ai Carabinieri, sono intervenuti con i loro mezzi i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Crotone e un’autoambulanza del 118.