Crotone – Lavoro straordinario per i vigili del fuoco del Comando di Crotone. In questi giorni i vigili stanno effettuando numerosi interventi, in più parti della città, per incendi appiccati a hanno coinvolto i cumuli di rifiuti solidi urbani presenti per strada. Numerose le chiamate pervenute alla sala operativa da cittadini che lamentano disagi per l’aria irrespirabile a causa dell’intenso fumo sprigionato dalle fiamme .