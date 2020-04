Davoli: custodiva lo stupefacente nell’armadio della camera da letto, arrestato 27enne

DAVOLI – Nel pomeriggio di martedì, nell’ambito di un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, i Carabinieri della Stazione di Davoli hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, S.T. di 27 anni, incensurato, originario di Soverato, ma residente a Davoli, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nella circostanza, gli operanti, hanno eseguito una perquisizione domiciliare presso l’abitazione del giovane, rinvenendo un barattolo in vetro contenente oltre 20 grammi di marijuana.

Il suddetto materiale è stato posto sotto sequestro e verrà inviato presso il L.A.S.S. di Vibo Valentia, per gli accertamenti di rito.

La Prima Sezione Penale del Tribunale di Catanzaro ha convalidato l’arresto, senza disporre misure cautelari.