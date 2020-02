Delianuova: entra nel vivo la Master Class dei Gomalan Brass Quintet

DELIANUOVA – Entra nel vivo la collaborazione tra i Gomalan Brass Quintet e l’Orchestra Giovanile di Fiati ‘Giuseppe Scerra’ di Delianuova, denominata con l’hashtag ‘#gomalandelianuova’, in vista della Master Class di Ottoni tenuta dagli stessi Maestri componenti del Quintetto, il cui evento darà il ‘la’ ad una serie di iniziative volte alla crescita artistica-professionale dei giovani musicisti deliesi e non solo e che accompagnerà i primi momenti significativi del 20° anniversario dalla fondazione dell’Orchestra.

Da poco è terminato il countdown relativo alle iscrizioni per poter partecipare a questo appuntamento di elevata caratura musicale, previsto per i giorni 29 febbraio e 01 marzo, a partire dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 20:00, che ha già suscitato una grande manifestazione d’interesse da parte degli addetti ai lavori, con numerosi commenti sulle pagine ufficiali dei vari Social dell’Orchestra per l’approdo in Aspromonte del Quintetto di Ottoni più importante in Italia.

Tra le varie partecipazioni notevole presenza degli allievi calabresi, i quali riceveranno preziose e suggestive indicazioni dai Maestri Pierobon, Braito, Calacristi, Scipioni e Ammannati, nonché dalle Prime Parti delle più importanti orchestre italiane.

Da una parte un richiamo ai primi passi sulla lunga quanto affascinante strada della musica, per chi si sta approcciando per la prima volta allo studio della tromba, del corno, del trombone e della tuba. Dall’altra parte un preciso riferimento a chi ancora si sente a metà del percorso didattico-strumentale e voglia continuare a consolidare e scoprire nel profondo le proprie competenze per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.