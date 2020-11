Deposizione corona caduti del 2 novembre a Crotone

CROTONE – “L’attuale scenario di diffusione epidemiologica e il quadro normativo relativo alle misure di contenimento e gestione dell’emergenza COVID – 19 hanno imposto che le celebrazioni in occasione della ricorrenza della commemorazione dei defunti si ispirassero a criteri di massima garanzia della tutela del personale e dei cittadini. Pertanto nella giornata di ieri, nel cortile della Questura è stata depositata una corona d’alloro al monumento ai caduti della Polizia di Stato, mentre veniva trasmesso, in filodiffusione, il silenzio d’ordinanza.

Subito dopo, sempre nel piazzale, con la presenza di Mons. Pancrazio LIMINA ha avuto luogo un momento di preghiera in ricordo dei nostri caduti.

Alla cerimonia hanno preso parte il Questore di Crotone, dr. Massimo GAMBINO, il Sig. Vicario del Questore, dr. Paolo IODICE, il Capo di Gabinetto, dr. Ugo NICOLETTI ed un rappresentante dell’A.N.P.S.”.