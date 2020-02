Detenzione abusiva di armi, due arresti nel reggino

BIANCO – La Polizia ha arrestato a Bianco due persone, di cui sono state rese note soltanto le iniziali, R.P., di 63 anni, e G.F., di 32, con l’accusa di detenzione di armi clandestine e ricettazione.

Gli arresti scaturiscono dal ritrovamento in un casolare, nella frazione “Pardesca”, da parte di personale della Squadra mobile di Reggio Calabria e del Commissariato di Bovalino, di un arsenale composto da otto fucili, otto pistole e munizioni di vario calibro che, secondo l’accusa, era nella disponibilità dei due arrestati.

Sono state avviate indagini per accertare per conto di chi i due arrestati, entrambi incensurati e che sono stati portati nel carcere di Locri, custodissero le armi.