Detenzione illegale di armi, arrestato 60enne nel reggino

CARERI – I carabinieri della Stazione di Careri insieme ai colleghi dello Squadrone Eliportato Cacciatori Calabria, hanno arrestato un 60enne, incensurato, operaio, accusato di detenzione illegale di armi.

In particolare, nel corso di un rastrellamento di un terreno privato in contrada Spagnolo di Natile di Careri e di proprietà dell’uomo, i militari hanno trovato, nascosta in un muretto a secco, una pistola Beretta cal. 6.35 con matricola abrasa completa di caricatore con 8 cartucce. L’arrestato, in attesa di udienza di convalida, è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.