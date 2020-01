Diciannovenne morto in incidente su A2

GIOIA TAURO – Un diciannovenne, Manuel Iannì, è morto la notte tra govedì e venerdì in un incidente stradale avvenuto tra gli svincoli di Gioia Tauro e Palmi dell’autostrada A2 del Mediterraneo.

Il giovane viaggiava a bordo di una Peugeot, quando avrebbe perso in controllo del mezzo andando a sbattere contro il un guardrail venendo sbalzato fuori dall’abitacolo.

Per Iannì ogni tentativo di soccorso è stato inutile. Il giovane lavorava come pizzaiolo e viveva a Gioia Tauro.

Sulle cause e sulla dinamica dell’incidente sono in corso i rilievi da parte della Polizia stradale e dei carabinieri.