Disinfettante e termoscanner digitali donati ai poliambulatori dell’Asp di Vibo

VIBO VALENTIA – Proseguono le numerose donazioni dell’Associazione Valentia volte a fronteggiare la pandemia da Covid-19, tramite la raccolta fondi che ha visto l’adesione di decine di associazioni, aziende e centinaia di cittadini, in collaborazione con Calabria Food e Welcome To Favelas Vibo. In questi giorni, infatti, ha pensato alla sicurezza sia del proprio presidio ospedaliero, ma anche ai poliambulatori dell’Asp di Vibo Valentia, donando un totale di circa 75 KG di disinfettante gel, e ben 28 termoscanner digitali, con l’obiettivo di rendere più agevole il lavoro del personale medico e per garantire altresì la sicurezza degli utenti. Inoltre nei prossimi giorni verranno consegnati ulteriori 20 pulsossimetri.