Domani l’inaugurazione di Radio NoBorders, network istituzionale realizzato dall’Agenzia Nazionale per i Giovani

RENDE – All’isolamento delle scorse settimane l’associazione culturale Entropia che ha sede al DAM, all’interno dell’Unical, ha risposto facendo networking, grazie a ANG in Radio NoBorders, la prima radio istituzionale fatta da giovani per i giovani.

Venerdì 18 dicembre alle ore 17.00 l’inaugurazione ufficiale di Radio NoBorders in diretta Facebook sulla pagina dedicata: una radio senza frontiere, con una redazione internazionale, che costituisce una delle 100 antenne di ANG inRadio, il progetto di networking dell’Agenzia Nazionale per i Giovani.

Realizzato nell’ambito del bando “ANG inRadio più di prima” e finanziato dal Dipartimento per le Politiche Giovanili ed il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Programma Europeo Erasmus+, il progetto nasce per promuovere l’utilizzo di strumenti digitali, valorizzare modelli positivi, amplificare le iniziative dell’Agenzia legate alle politiche giovanili.

ANG in Radio NoBorders parla già tutte le lingue del mondo con un team di 22 ragazzi provenienti da 10 Paesi diversi, tutti under 30, tra studenti e neolaureati Unical, italiani e internazionali, rifugiati e richiedenti asilo.

«In un periodo in cui socialità e condivisione sono fortemente compromessi, fare radio, mettendo in piedi una vera e propria redazione, è il nostro modo di viaggiare, di connetterci con l’Europa e con il mondo – racconta Maria Pia Belmonte, coordinatrice del progetto e youth worker dell’associazione Entropia –. Vogliamo che sia la voglia e la curiosità di imparare, di fare ricerca, a portarci lontano e non l’impossibilità di immaginare un futuro».

L’idea, nata dalle esperienze e sperimentazioni radiofoniche dei volontari dell’associazione Entropia, è quella di unire giovani con bagagli diversi, in modo che possano relazionarsi, attraverso un concreto progetto di networking, tra loro e con il mondo. Una pluralità letteralmente “senza confini”.

Radio NoBorders si presenta attraverso contenuti digitali resi fruibili sulle pagine social di Facebook e Instagram – ANG in Radio NoBorders – o sulle piattaforme Spreaker e Spotify, scaricabili in podcast.