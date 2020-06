Donate 1500 mascherine e 300 dispenser ad alcune attività commerciali della Provincia di Vibo Valentia

VIBO VALENTIA – In queste settimane l’Associazione Valentia, congiuntamente alle Sezioni succursali di S.Onofrio, Zambrone e Nicotera-Limbadi , ha donato a centinaia di attività commerciali del comprensorio vibonese un totale di 300 dispenser di igienizzanti mani Gel e 1500 mascherine in tnt lavabili, ricamati con il nostro logo.

Con questo piccolo gesto – asserisce il Presidente Anthony Lo Bianco – abbiamo voluto dare il nostro solerte contributo alle attività commerciali della nostra città, comprese quelle dei vari paesi in cui la nostra associazione ha sede. I ristoranti, le pizzerie, i bar, i negozi d’ abbigliamento, le pescherie, i fruttivendoli, i panifici, i venditori ambulanti del mercato di Vibo Valentia, e tante altre attività, alle quali ci siamo sentiti in dovere di donare il nostro sostegno.

Un’iniziativa solidale rivolta a tutto il compresorio vibonese, a chi senza non poche difficoltà, ha riaperto il proprio esercizio commerciale e ripreso il lavoro.

Dobbiamo continuare a essere uniti per il bene comune – conclude Lo Bianco – rispettando in maniera pedissequa le norme governative, senza mai abbassare la guardia e sottovalutare l’emergenza sanitaria. Siamo nella fase in cui può bastare veramente poco per ritornare al punto di partenza. Solo così, con la collaborazione di tutti i cittadini, potremo uscirne incolumi e debellare il prima possibile la pandemia.