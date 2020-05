Donati due ventilatori pediatrici neonatali al Gom di Reggio Calabria

REGGIO CALABRIA – Sono stati consegnati al reparto di Neonatologia e Terapia intensiva neonatale del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria due ventilatori neonatali pediatrici donati grazie all’interessamento del Garante per l’infanzia della Città metropolitana Emanuele Mattia.

Il Garante, stimolato dal caso di un neonato, di poco più di un mese in ventilazione non invasiva con una bronchiolite sospetta Covid (che poi non si è rivelata tale), si è adoperato, in collaborazione con “Save the Children” per l’acquisto di due ventilatori neonatali-pediatrici al fine di garantire la ventilazione dei piccoli pazienti con insufficienza respiratoria che necessitano di assistenza intensiva. L’obiettivo è stato raggiunto, riporta un comunicato dell’azienda ospedaliera Bianchi Melacrino Morelli, grazie al coinvolgimento del “Gruppo Bolton”.

La consegna delle strumentazioni è avvenuta nei locali del reparto del Gom alla presenza del Garante Mattia, del Commissario straordinario del Gom Iole Fantozzi, e della responsabile del reparto, Isabella Mondello.