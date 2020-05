Droga, 4 arresti nella Locride

MONASTERACE – Quattro persone, tutti cittadini africani, sono state arrestate a Monasterace dai carabinieri della Compagnia di Roccella Jonica con l’accusa di spaccio e detenzione di sostanza stupefacente.

I militari, nell’ambito dei servizi anti-covid 19, hanno notato un ventiseienne Alhagie Sallah, lungo la statale 106 tra i comuni di Riace e Monasterace. Insospettiti dalla presenza in quel luogo hanno deciso di controllarlo trovandolo in possesso di 12 grammi di marijuana. Allargando il controllo al suo domicilio hanno sorpreso i due coinquilini Ibrahim Jallow, di 30 anni, e Omar Nyassi,(22) mentre cedevano 27 grammi di marijuana a EKAHJAE Silvester Ekahjae,(27). La perquisizione ha consentito di trovare 3 buste in cellophane con circa 800 grammi di marijuana e banconote ritenute provento dell’attività di spaccio. Sallah, Jallow e Nyassi sono stati posti ai domiciliari. Ekahjae è stato condotto nel carcere di Locri perché destinatario di un’ordinanza di arresto emessa del Gip di Parma.