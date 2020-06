Droga: sorpreso con marijuana e bilancino, arrestato 19enne a Catanzaro

CATANZARO – Utilizzava un casolare privo di porta e di recinzione per nascondere la droga da vendere. Daniel Ciambrone, di 19 anni, noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato in flagranza di reato a Catanzaro dalla Polizia di Stato con l’accusa di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il giovane, dopo essere stato notato da alcuni agenti della sezione Volanti in un quartiere della zona nord della città assieme ad altre due persone, si è allontanato in tutta fretta dal gruppo per poi recarsi nel casolare dove i poliziotti lo hanno sorpreso con in mano una busta di plastica appena prelevata dal nascondiglio. All’interno dell’involucro trasparente c’erano poco meno di duecento grammi di marijuana e un bilancino. Tutto il materiale è stato sequestrato.