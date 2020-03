Emeergenza Coronavirus, Igers Lamezia Terme lancia l’iniziativa #IoRestoACasa

LAMEZIA TERME – Igers Lamezia Terme ha lanciato l’iniziativa #IoRestoACasa.

“In questi anni – si lgg in una nota – abbiamo lanciato contest, hashtag, iniziative tra le più gioiose e coinvolgenti! Abbiamo proposto incontri, camminate, abbracci, risate.

Quindi, ci rattrista un po’ oggi dover condividere con voi questo #IoRestoACasa.

Ma noi siamo la comunità social, siamo “l’esercito dei selfie” cantava qualcuno non troppo tempo fa!

Allora restate a casa, e raccontateci nei vostri scatti e stories, utilizzando gli hashtag #IgersLameziaTerme e #IoRestoACasa, le vostre giornate!

Sarà un modo per stare insieme virtualmente ma responsabilmente e un modo per sentirci un po’ meno soli”.