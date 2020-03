Emergenza Coronavirus a Catanzaro: esercizi pubblici aperti oltre le 18, proposta la sospensione di attività

CATANZARO – Nella giornata di ieri, nel corso dei controlli svolti dai Carabinieri della Compagnia di Catanzaro al fine di verificare la corretta applicazione delle misure introdotte con il Decreto della PCM del 9 marzo u.s., sono stati segnalati alla autorità giudiziaria i titolari di due esercizi commerciali di Catanzaro, i quali tenevano aperta la propria attività ben oltre le ore 18.00.

Si tratta, in particolare, di un bar sito in zona Sala e di un esercizio di ristorazione situato in centro storico. Per entrambi i titolari è scattato il deferimento in stato di libertà per il reato previsto dall’art. 650 del codice penale (inosservanza di un provvedimento della autorità). Parallelamente è stata inoltrata al Sindaco di Catanzaro la proposta per la sospensione dell’attività dei due esercizi. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni.