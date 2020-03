Emergenza Coronavirus: call center Planet Group attiva lo smart working

LAMEZIA TERME – Ancora prima di essere venuti a conoscenza della diffida del Sindaco di Lamezia , Planet Group, al fine di consentire ai propri collaboratori di non perdere la possibilità della continuità lavorativa ma, riducendo tutte quelle condizioni che oggi possono risultare pericolose per la loro salute e quella dei lori famigliari , si è prontamente organizzata dando a tutti la possibilità di lavorare in smartworking , affinchè tutti coloro che lo desiderano potranno continuare la loro attività lavorativa direttamente al loro domicilio

Si tratta sicuramente di un cambiamento organizzativo molto forte ma che sicuramente ci supporterà nel superare la crisi migliorando la qualità della vita dei nostri collaboratori che sarà come sempre supportata dalla responsabilità necessaria per ritornare presto alla normalità lavorativa e personale.

All’interno della struttura sono state comunque compiute fino ad oggi tutte le azioni previste dal protocollo di sicurezza ed invitato tutti i lavoratori ad attenersi scrupolosamente al decalogo dell’Oms affisso in bacheca.