Emergenza Coronavirus: centro sportivo aperto nonostante i divieti a Davoli, denunciato titolare e interrotta l’attività

DAVOLI – La stazione Carabinieri forestale di Davoli nel corso degli ordinari servizi ha riscontrato che un centro sportivo nel comune di Davoli nell’odierno pomeriggio era regolarmente aperto al pubblico ed in piena attività, nonostante i divieti previsti dai Decreti del Presidente del Consiglio dei ministri che ne ha disposto la sospensione a partire dalla data odierna, in tutta la penisola, al fine contenere e gestire l’epidemia da coronavirus, un centro sportivo. In particolare è stato riscontrato che all’interno del centro sportivo era in corso una partita amichevole anche con la presenza di spettatori. Dopo aver sospeso la partita ed effettuati gli accertamenti di rito, il titolare del centro sportivo è stato deferito alla competente Autorità giudiziaria per la violazione dell’art. 650 del codice penale, espressamente previsto all’articolo 4 del DPCM del 8 marzo 2020.