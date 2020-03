Emergenza Coronavirus, Cittadinanzattiva – Tribunale per i diritti del malato: “Appello all’unità e alla collaborazione”

CATANZARO – “Il coronavirus è arrivato in Calabria e fa paura. Sappiamo che 11 anni di Piano di rientro nella sanità hanno portato il settore ad un collasso, sappiamo che per abbassare il debito non si è fatto altro che applicare scellerati tagli lineari con interi ospedali chiusi, con le strutture rimaste aperte prive di molti reparti, con il blocco di assunzioni e turnover che ha portato ad una gravissima carenza di personale.

L’elenco potrebbe continuare ma non è il momento. E’ il momento invece della collaborazione, del coinvolgimento e della condivisione per superare questo difficilissimo momento.

Chiediamo pertanto alla presidente Santelli di chiamare a raccolta tutti i soggetti politici e sociali presenti sul territorio, le associazioni, gli imprenditori, i sindacati, la società civile tutta affinchè ognuno dia il proprio contributo, unendo le forze per combattere contro il coronavirus.

Crediamo che mai come ora per combattere un nemico comune subdolo e aggressivo, che tanti lutti sta mietendo e ha messo in crisi le eccellenze sanitarie del Nord, sia necessario abbandonare il proprio orticello e non guardare negli orticelli degli altri, non pensare a maggioranza e opposizione, destra e sinistra, mansioni, incarichi e campanili, farsi carico e portare avanti le istanze dei più deboli e fragili.

Bisogna insomma semplicemente lavorare per il bene comune, con responsabilità e impegno. Ammirevoli i molti che già lo stanno facendo con grande generosità e spirito di abnegazione, ma insieme si è più forti e più efficaci.

Il momento è difficile, lo sappiamo, ma proprio per questo è necessario che si vada uniti verso la stessa direzione: forse così ce la possiamo fare.

Cittadinanzattiva lancia alcune proposte:

Problema carenza di posti letto in terapia intensiva, subintensiva, pneumologia, malattie infettive: aprire tutto quello che è stato chiuso in passato. Nella sfortuna abbiamo la fortuna di avere molti locali e strutture a disposizione in tutta la regione.

Problema approvvigionamento materiale sanitario (tute, mascherine, guanti e altro): coordinare domanda e risposta del materiale, coinvolgere singoli e imprese per la produzione in loco del materiale pensando anche alla riconversione di aziende.

Rispetto delle ordinanze: i sindaci operino insieme alle associazioni presenti sul territorio istituendo piccole task force locali. I gruppi di volontari sono tanti e validi, in grado di occuparsi di vari ambiti. #restiamo a casa #insiemecelapossiamofare”.

Felice Lentidoro

segretario regionale di Cittadinanzattiva – Tribunale per i Diritti del Malato