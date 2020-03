Emergenza Coronavirus, la Sider 2012 dona tute monouso e guanti al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Lamezia Terme

LAMEZIA TERME – Stamattina, per mano di un Dirigente della SIDER 2012, sono stati consegnati al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Lamezia Terme tute monouso e guanti.

“Vogliamo essere sempre vicini al Nostro Territorio – ha detto uno dei Signori Trichilo – insieme viviamo momenti belli e tutti insieme dobbiamo superare quelli negativi.

Abbiamo voluto essere parte attiva nell’aiutare chi lavora sotto pressione e senza sosta, ha proseguito Trichilo. Sappiamo che, quanto successo, ha trovato financo gli Operatori Sanitari con scarse protezioni personali.

Loro sono il nostro baluardo contro questa emergenza. Dobbiamo, per quanto nelle nostre possibilità, stargli vicino. Spesso a lottare per salvare Vite Umane, sono anche Medici, Paramedici e Infermieri precari. Passerà questo tsunami e torneremo a vivere la nostra città e la nostra normalità”.