Emergenza Coronavirus, le iniziative dei supermercati Mercadò

CATANZARO – La Società Europa Commerciale, titolare dei supermercati ad insegna Mercadò, si impegna quotidianamente per far fronte alla difficile situazione economica e sociale derivante dalla diffusione di COVID19.

Per far questo ha intrapreso le seguenti attività, tutte volte a garantire i propri collaboratori e tutta la clientela:

• Formare tutti i collaboratori al RISPETTO DELLE DIRETTIVE dei DPCM;

• Dotare tutti i collaboratori del materiale necessario al fine di tutelare la loro salute e nel

RISPETTO dei DPCM;

• Utilizzare le CHIUSURE DOMENICALI per rafforzare i continui programmi di

sanificazione e per mantenere più elevati standard di sicurezza nei negozi;

• MONITORARE COSTANTEMENTE I PREZZI di vendita al pubblico nella propria rete

di vendita;

• Garantire le abituali ATTIVITA’ PROMOZIONALI al fine di mantenere la convenienza

della proposta commerciale e salvaguardare il potere di acquisto dei clienti;

• Proporre ai clienti un paniere di PRODOTTI A MARCHIO a prezzi scontati e bloccati nel

tempo;

• Assicurare ai propri clienti il servizio di CONSEGNA A DOMICILIO GRATUITO, nel

RISPETTO DELLE DIRETTIVE dei DPCM garantendo sempre il massimo della qualità

e della freschezza;

• Accogliere l’invito del Presidente del Consiglio dì sabato 28 MARZO applicando uno

SCONTO DEL 10% SUI BUONI SPESA che il Governo Italiano ha destinato alle famiglie

più bisognose;

• Mettere a disposizione delle famiglie più bisognose ulteriori 800 BUONI SPESA DA € 30,00;

tali buoni sono stati consegnati, il giorno 09/04/2020 nelle mani di Sua Reverendissima

Eminenza il Vescovo di Lamezia Terme, Mons. Giuseppe Schillaci, in favore della

Fondazione Caritas Diocesana di Lamezia Terme, e potranno essere utilizzati presso tutti i

punti dì vendita Mercadò presenti su tutto il territorio regionale;

• Mettere a disposizione delle famiglie più bisognose ulteriori 200 BUONI SPESA DA € 30,00;

che verranno consegnati alla Fondazione Caritas Diocesana di Crotone, e potranno essere

utilizzati presso il punto dì vendita Mercadò sito in Cirò Marina.