Emergenza Coronavirus, Morabito (SIULP): “Distribuite altre 450 mascherine ai colleghi in servizio nel comprensorio lametino”

LAMEZIA TERME – Nell’ambito delle iniziative intraprese per contrastare le difficoltà connesse alla nota emergenza pandemica che sta interessando il Paese, la Segreteria

Provinciale del SIULP catanzarese ha deciso di consegnare al Dirigente del

Commissariato di Lamezia Terme ed ai Dirigenti delle specialità presenti

nell’hinterland lametino 450 mascherine chirurgiche.

Va precisato che il SIULP, fin dai primi momenti emergenziali, – oltre ad aver

già dato fattivamente impulso ad analoghe iniziative congiuntamente alla

segreteria provinciale dell’FSP che si sono concretizzate anche con la sanificazione

dei veicoli della Polizia di Stato – si è offerto e si sta spendendo, a livello centrale e

locale, in modo da permettere agli uomini ed alle donne della Polizia di Stato di poter

svolgere il loro servizio in condizioni di sicurezza, adoperandosi concretamente per

una corretta applicazione dei protocolli ministeriali anche a tutela dei singoli

operatori.

Ecco, quindi, che nella mattinata odierna il Segretario Provinciale Gianfranco

Morabito ha personalmente consegnato le mascherine al Dirigente del

Commissariato Lametino, Dottor Raffaele Pelliccia, al Dirigente della Polizia di

Frontiera, Dott.ssa Concetta Amendola, al Dirigente del C.O.A. della Polizia Stradale

di Lamezia, Dottor Giancarlo Baiano, al Comandante della Sottosezione della

Stradale di Lamezia, Sost. Commissario Manzo Francesco ed al Responsabile del

Posto di Polizia Ferroviaria di Lamezia, Isp. Fazio Felice, per la successiva

assegnazione a tutti i dipendenti.

La distribuzione è stata effettuata tenendo in debito conto degli organici dei

singoli uffici ed in modo tale da consentire di dotare ogni poliziotto lametino di

almeno due mascherine.

A tal proposito, il Segretario Gianfranco Morabito ha voluto esprimere vivo

apprezzamento e riconoscenza al titolare della Ditta “Pubbligraphic s.a.s.” – sedente

a Lamezia Terme in Via dei Bizantini – nella persona di Caruso Aleandro che, grazie

alla conoscenza diretta con i rappresentanti del Siulp lametino Andrea Sirianni e

Pullia Raffaele, alla stima reciproca ed al suo forte senso civico e di solidarietà, ha

voluto regalare ai poliziotti lametini le mascherine in parola.

Nell’auspicio che l’attuale emergenza vada sempre più scemando e che

quindi si potrà tornare a breve alla “normalità”, il Segretario Gianfranco Morabito

ha sottolineato che le iniziative intraprese dal SIULP non hanno in alcun modo lo

scopo di sostituirsi all’Amministrazione, degnamente rappresentata in questa

delicata fase dal Dottor Mario Finocchiaro, che peraltro sta svolgendo il suo lavoro

egregiamente, ma vuole sovrapporsi ed affiancarsi al gravoso impegno a cui è

chiamata cercando di dare un fattivo e concreto contributo a tutti gli operatori della

Polizia di Stato, costantemente impegnati in prima linea a fronteggiare l’attuale

emergenza.

Ciò è ulteriormente dimostrato dal fatto che l’azione intrapresa dal SIULP

catanzarese è volta a tendere una mano ad ogni collega senza alcuna distinzione

d’appartenenza.

Il Segretario Provinciale Generale SIULP

Gianfranco Morabito