Emergenza Coronavirus, Utl-Ugl Cosenza dona 1250 mascherine ai presidi ospedalieri

CATANZARO – La Segreteria Utl-Ugl di Cosenza, unitamente a tutte le federazioni di categoria, ha sentito il dovere di contribuire in questo nefasto momento, alla consegna di 1250 mascherine e altrettante sono in fase di consegna, hai presidi Ospedalieri di Cosenza, S.Marco Argentano e Castrovillari, quale ringraziamento agli operatori sanitari ed al personale tutto che con abnegazione e sacrifici operano senza sosta a tutela della salute di tutta la cittadinanza in provincia di Cosenza.

Una goccia in un mare di necessità, che possa essere utile per la salvaguardia della salute di chi opera per il bene delle nostre comunità.